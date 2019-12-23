Графики поездов и автобусов в Крыму намерены синхронизировать к лету для удобства туристов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Расписание электричек и автобусов в Крыму следует синхронизировать с графиком поездов дальнего следования, прибывающих на полуостров, считает гендиректор компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

"Мы очень надеемся, что к курортному сезону у нас будет стыковка с автобусными маршрутами, которые будут специально разработаны нашими потенциальными партнерами. Их расписание должно соответствовать нашему, и, соответственно, это удобно будет для пассажиров. Вторая возможность - это электрички. Сейчас не привязано расписание электричек к расписанию прибытия наших поездов, а если это сделать, то будет дополнительная опция для наших пассажиров", - сказал Ганов ТАСС в понедельник.

Он уточнил, что сейчас ведутся переговоры по обоим направлениям. "Рассчитываем решить вопрос к курортному сезону", - отметил собеседник.

Ганов добавил, что дополнительные железнодорожные маршруты в Крым введут к маю 2020 года.

"Планируем, что у нас к маю уже должна быть маршрутная сеть увеличена за счет временных маршрутов. Сейчас два базовых направления. Будет порядка восьми временных, летних", - сказал Ганов.

Он уточнил, что сейчас поезда в Крым ходят из Москвы и Санкт-Петербурга. Также рассматриваются направления Мурманск, Екатеринбург и Кисловодск. Какие еще возможны маршруты, собеседник не сообщил.

"Мы прорабатываем [маршруты] так, чтобы собирать пассажиров из крупных городов по пути следования. Мы на каком-то базовом варианте остановились, просчитали его, вроде получается неплохая экономика. Жизнь покажет, насколько она справедлива, потому что железнодорожного сообщения не было пять лет, за это время сильно развилось авиасообщение. Конечно, сейчас тяжело прогнозировать, какую долю рынка мы получим в летний период перевозок", - пояснил глава компании.

Оператор железнодорожных перевозок в Крым также планирует получить в лизинг до 350 вагонов.

"У нас разные расчеты есть: [планируется получить в лизинг] от 200 до 350 вагонов, в зависимости от классности. Это вопрос на самом деле, потому что состав парка здесь будет определять затраты на подвижной состав", - сказал Ганов.

Он уточнил, что сейчас компания ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, но не назвал их. Лизинг планируется в рамках подготовки к курортному сезону. Ранее Ганов сообщал, что к маю планируется добавить к двум существующим маршрутам (Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь) еще восемь летних направлений.

В разговоре с журналистами гендиректор "Гранд сервис экспресс" добавил, что планируются "разные варианты привлечения подвижного состава", но лизинг наиболее вероятный из них, так как "компания не имеет такого капитала, чтобы купить такое огромное количество вагонов".

Он также указал, что поезда "Таврия", которые с 23 декабря начали ходить в Крым, состоят из новых плацкартных вагонов и свежеотремонтированных купейных. В будущем планируется вагоны купе заменить на новые.