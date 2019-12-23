Путин назначил Валерия Песенко первым заместителем министра юстиции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра юстиции РФ Валерия Песенко. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Песенко Валерия Николаевича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Песенко занимал должность директора департамента управления делами Минюста России.