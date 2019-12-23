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Путин назначил Валерия Песенко первым заместителем министра юстиции

Ранее он занимал должность директора департамента управления делами Минюста

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра юстиции РФ Валерия Песенко. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Песенко Валерия Николаевича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Песенко занимал должность директора департамента управления делами Минюста России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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