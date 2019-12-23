Кадыров заявил, что его не беспокоит присутствие его имени в санкционных списках

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему безразличен факт того, что его имя включено во все санкционные списки, и он готов доказать свою непричастность к вменяемым ему Западом преступлениям.

"Я есть во всех санкционных списках, абсолютно я не считаю себя ни в чем виноватым, я нигде не совершил преступления. При чем тут я и "акт Магнитского"? Я включен во все мыслимые и немыслимые санкции. Мне от них ни жарко ни холодно", - сказал журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

По его словам, он может доказать свою непричастность к тем преступлениям, которые ему вменяют представители западных стран. "Я могу прийти в прокуратуру, в Следственный комитет и доказать, что я не виноват ни в чем", - добавил глава региона.

20 декабря 2017 года Минфин США добавил в "список Магнитского" Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека".

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию в связи с убийством Бориса Немцова", в который, среди прочего, вошло требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни Рамзана Кадырова в арабских странах.