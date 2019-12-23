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Путин заявил, что улучшающих жизнь на селе за счет льгот нельзя назвать меценатами

Президент отметил, что в России "сплошные льготы по сельскому хозяйству"

ПОСЕЛОК ЭНЕМ /Адыгея/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя считать меценатами тех, кто занимаются улучшением жизни на селе за счет государственных льгот. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.

Один из участников встречи обратился к президенту с просьбой предоставить тем людям, которые "болеют за село", налоговые послабления, что позволит заинтересовать и привлечь желающих вкладывать собственные средства в развитие инфраструктуры и социальной сферы на селе.

"У нас и так есть льготное налогооблажение, у нас сплошные льготы по сельскому хозяйству", - отметил президент.

Однако, по словам фермера, даже при наличии таких льгот одни принимают участие в жизни села, а другие нет. "Это уже зависит от человека <...> Если человек это делает по зову сердца и вкладывает даже какие-то свои личные деньги в развитие социальной сферы [на селе] <…> это меценатство называется, помощь, а если он это делает за счет государственной льготы, то это, значит, за счет государства уже", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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