Более 70% посылок Почты России в СЗФО выдают с помощью электронной подписи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Большая часть посылок в почтовых отделениях Северо-Западного федерального округа (СЗФО) выдают получателям при помощи услуги электронной подписи. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Почты России" по СЗФО.

"С начала использования электронной подписи в октябре 2018 доля оформленных таким образом отправлений достигла 70%, сейчас более 71% почтовых отправлений выдают с помощью простой электронной подписи, этот показатель каждую неделю увеличивается на 2-3%", - приводит пресс-служба слова директора макрорегиона Северо-Запад АО "Почта России" Дмитрия Серебренникова.

Для получения посылок или заказных писем, не требующих оплаты, без паспорта и извещения необходимо оформить на сайте "Почты России" простую электронную подпись. При оформлении электронной подписи используются персональные данные, указанные на портале Госуслуг, также ее можно оформить в отделении почты, предъявив паспорт.посылок и заказных писем

При получении отправлений обладателю простой электронной подписи достаточно назвать оператору ФИО, номер телефона и трекинг-номер отправления. После чего на телефон клиента приходит смс с кодом подтверждения или уведомление в мобильном приложении "Почты России".

По данным пресс-службы, в текущем году более 32 млн посылок выдано в СЗФО при помощи услуги электронной подписи. "Регистрация простой электронной подписи занимает несколько минут, но позволяет в пять раз сократить сроки выдачи почты и отказаться от заполнения бумажных извещений и предъявления удостоверения личности. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает около 30 секунд, вес и габариты посылки не имеют значения", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Почта России" начала выдавать отправления с помощью простой электронной подписи в октябре 2018 года, услуга доступна всем гражданам бесплатно.