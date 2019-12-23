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Второй НПЗ во Франции прекратит работу из-за забастовки против пенсионной реформы

Профсоюз призывает к расширению забастовки до тех пор, пока правительство не откажется от реформы

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Производство на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) во французском Гранпюи (регион Иль-де-Франс, примерно в 50 км от Парижа) будет полностью остановлено в связи с забастовкой работников против пенсионной реформы. Как сообщает в понедельник профильное подразделение профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), это уже второй НПЗ в стране, сотрудники которого пойдут на подобный шаг.

"После [коммуны] Лавера работники Гранпюи также решили прекратить производство, - говорится в заявлении, опубликованном на странице профсоюза в Facebook. - CGT приветствует приверженность всех тех, кто присоединяется к этому историческому социальному движению. Главная цель - это существование социальной страховки соразмерной стоимости произведенной работы". Профсоюз призывает к расширению забастовки до тех пор, пока правительство не откажется от пенсионной реформы.

В воскресенье по решению профсоюза было начато постепенное прекращение работы завода в Лавера (департамент Буш-дю-Рон) и, как заявлял в эфире радио France Info генеральный секретарь химической отрасли CGT Эмманюэль Лепин, 23 декабря помимо Гранпюи решение о продолжении или остановке работы должны принять на общем собрании сотрудники еще двух НПЗ корпорации Total: близ города Экс-ан-Прованс (департамент Буш-дю-Рон) и в коммуне Фейзен под Лионом (департамент Рона). Лепин подчеркнул, что если все перечисленные согласятся на более жесткие меры, чем блокировка автоцистерн с горючим, то это будет означать отказ половины мощностей по производству топлива в стране.

Завод в Гранпюи является одним из восьми на территории материковой Франции и занимает последнее место по максимально возможной мощности переработки - почти 5 млн тонн нефти в год. НПЗ в Лавера, который принадлежит компании Petroineos, способен перерабатывать около 10 млн тонн нефти ежегодно.

Забастовки по Франции

С конца ноября сотрудники НПЗ и топливных складов, а также представители строительной отрасли периодически блокировали подъезды к предприятиям для автоцистерн и перекрывали подачу произведенной продукции через трубопроводы в знак протеста против пенсионной реформы, которая сейчас проводится в стране. Тем не менее, до недавнего времени даже в случае блокады производство поддерживалось на минимальном уровне. Строители начали свои акции раньше общенациональной даты 5 декабря, поскольку их протест касался отмены льгот на покупку грузового дизельного топлива.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, по достижении которого человеку положены выплаты в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года). Представители профсоюзов заявили, что такие намеченные властями меры не отвечают их требованиям, пообещав продолжать забастовку, несмотря на предстоящие Рождество и Новый год.

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