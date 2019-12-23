Пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону останется в должности до решения суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова, которая находится под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, останется в должности до решения суда, если самостоятельно не примет решение об увольнении, сообщил журналистом в понедельник глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Признать виновным человека может только суд, до этих пор она остается сотрудником пресс-службы, уволить мы ее не можем. Если она посчитает сама, что не хочет работать, она может написать заявление - мы ее уволим. Поэтому до решения суда будет исполнять обязанности ее заместитель. Она получает заработную плату, как и раньше, поскольку она находится под домашним арестом по независящим от нее обстоятельствам", - сказал Логвиненко.

Давыдова возглавляет управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону. Ее задержали 19 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски. Как ранее сообщал ТАСС, основой уголовного дела стали показания представителя одного из ростовских СМИ, с которым был заключен контракт на освещение деятельности администрации города. В пятницу суд избрал Давыдовой меру пресечения в виде домашнего ареста.