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СК проверяет информацию о фотосессии медиков в московской больнице с новорожденными

Проверка проводится на основании информации, которая появилась в одном из Telegram-каналов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по информации о фотосессии сотрудников столичной больницы с новорожденными в реанимации. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

Ранее в одном из Telegram-каналов женщина выложила ряд фотографий медицинских сотрудников центра на фоне новорожденных детей в реанимационном отделении. "Также в информации указывается, что фотографии делались с медицинскими инструментами, которые сотрудники раскладывали на полу. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье", - сообщили в ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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