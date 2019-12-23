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Центральный каток Ярославля закрыли для посещения из-за резкого потепления

Он продолжит работу с 26 декабря

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Центральный каток на Советской площади в Ярославле закрыли для посещения из-за резкого потепления, пришедшего в Ярославскую область в начале рабочей недели. Планируется, что каток продолжит работу с 26 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

"В связи с погодными условиями центральный каток города Ярославля на Советской площади закрыт до 26 декабря. Уже с четверга каток продолжит свою работу в соответствии с расписанием", - сказали в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Ярославской области сохранится теплая погода - до плюс 7 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до 5 градусов тепла. По информации ГУ МЧС по региону, также жителей области ожидает южный ветер с порывами 3-8 м/с.

Каток на Советской площади в центре Ярославля является традиционной площадкой для проведение хоккейных турниров. Кроме того, на центральном катке проводят выставочные матчи и мастер-классы.

Теги
РоссияЯрославская область
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