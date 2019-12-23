Кадыров заявил, что российских женщин нужно возвращать из тюрем Сирии и судить в РФ

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Российских женщин, которые находятся в тюрьмах Ирака и Сирии, необходимо возвращать и судить дома, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник журналистам на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

"Женщины, которые сидят в тюрьмах Ирака и Сирии - это наши женщины, мы должны их возвращать домой. Я объясняю всем руководителям разных уровней федерального центра, что мы должны привезти их домой и судить их дома. Там нечеловеческие условия. Мы днем и ночью над этим работаем, это наш долг, мы будем это делать", - сказал Кадыров.

Он отметил, что вопрос нужно решать на государственном уровне. "Это серьезный вопрос. Если не будет волевого решения руководства государства, то его невозможно решить. Если мы с детьми как-то решаем, то женщины, которые сегодня находятся в тюрьмах, лагерях, их несколько десятков, сотен", - сказал глава республики.

Кадыров отметил, что отправлял им помощь. "Я вопрос поднимал на всех уровнях и дальше буду поднимать. Это не только женщины Чеченской Республики, но и России в целом", - добавил он.

Глава Чечни сообщил, что по его инициативе детей начали возвращать из Сирии.

"Мы возвращаем детей тех людей, которые воевали против нас, тратим миллионы денег. Когда я поднимал этот вопрос, все структуры были против, даже соседние регионы заявляли, что это неправильно. Мы со всеми спорили, что надо возвращать. Сейчас Казахстан возвращает, Узбекистан, другие, мы доказали, что они не виноваты, что от них ничего не зависит", - добавил Кадыров.