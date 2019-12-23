В Петербурге отцу передали детей, мать которых хотела выбросить дочь из окна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Двухлетнюю девочку, которую мать намеревалась сбросить из окна многоэтажного дома в Санкт-Петербурге, а также ее брата выписали из больницы и передали отцу, который находится в разводе с бывшей супругой и живет отдельно. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Петербурга Светланы Агапитовой.

"Девочку 2018-го года рождения и ее 12-летнего брата, спасенных из квартиры на Караваевской улице, передали папе. С момента инцидента они находились в социальном отделении детской городской больницы №5", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

По данным уполномоченного, мать и дети ранее не попадали в поле зрения органов опеки.

Инцидент произошел в субботу, 14 декабря, в многоэтажном доме на улице Караваевской. Рано утром в полицию поступила информация, что женщина в квартире на пятом этаже ведет себя неадекватно и кидает в окно вещи. На место прибыл участковый и спасатели. В это время женщина угрожала сбросить в окно свою двухлетнюю дочь, чтобы "сделать ее ангелом".

Спасатели развернули под окнами дома тент, чтобы смягчить падение ребенка. В это время полицейский вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру и забрал ребенка у женщины. В квартире в момент инцидента также находился ее 12-летний сын. После инцидента женщину и детей передали врачам.

Позже СК возбудил уголовное дело по статье по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").