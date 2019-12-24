Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГИЛ в Сирии

На центральной площади журналистов встречает большая надпись "I love Rakka", но от города почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГИЛ. Спасаясь от них, в другие сирийские провинции и за границу из города бежало не менее 250 тыс. человек, в 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства". С осени 2017 года началась операция возглавляемой США международной коалиции по освобождению Ракки, в ходе нее жилой фонд города был разрушен на 80 %.

В Ракке до войны выращивали треть всей сирийской пшеницы. Сейчас крупнейший элеватор в городе - в руинах, разрушены и предприятия по производству сахара, бетона, переработке злаков. Оставшиеся здесь жители испытывают сложности с работой и пропитанием. Вдоль главной дороги Ракки открыты первые магазины, но покупателей почти нет: люди лишь там, где продают хлеб, дешевую еду и поношенную одежду.

"Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей - все они хотят жить в мире", - возмущается Аиша, местная жительница.

Опасность сохраняется

При этом жить в Ракке до сих пор опасно, здесь скрываются боевики, многие места в городе заминированы - на них и сейчас подрываются в основном местные жители. Только за последний год здесь, по официальным данным, погибли 119 человек.

"Мы боимся, везде боеприпасы, вот видите граната валяется, они повсюду, их никто не убирает. Зачищать эти кварталы бессмысленно: нет освещения, нет блокпостов. Полиция и военные сирийских демократических сил, в суннитские районы, где проживают арабы, после серии терактов, заезжать опасаются", - рассказал журналистам один из местных жителей Омар, указав для иллюстрации своих слов на лежащую прямо на улице гранату.

Также ситуация осложняется тем, что через реку Евфрат, на которой стоит Ракка, были разрушены мосты. Единственный способ добраться жителям города на другой берег к родственникам - паром, который стоит $1, что для местного населения очень дорого.

В то же время российские военные, которые уже провели ряд гуманитарных акций в этой провинции, рассматривают сейчас возможность помочь в восстановлении ее инфраструктуры.