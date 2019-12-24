Единственный в ДФО детский туберкулезный реабилитационный центр получил новое оборудование

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Реабилитационный центр для детей и подростков из группы риска по туберкулезу во Владивостоке получил уникальный аппарат - турботрон для магнитно-резонансной терапии. Это единственный подобный аппарат в медучреждениях Дальнего Востока, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе реабилитационного центра.

Отделение реабилитации для детей во фтизиатрической службе - единственное на Дальнем Востоке. После подписания соглашения между врио вице-губернатора Приморского края Виктором Фисенко и начальником управления здравоохранения ЕАО Валерием Жуковым в Приморье начали отправлять пациентов из этого региона.

"В этом году получено новое оборудование, закупленное за счет краевого бюджета на сумму почти 5,6 млн рублей. Это аппарат турботрон для магнитно-резонансной терапии, которая улучшает иммунную и эндокринную систему, функции опорно-двигательного аппарата, оздоравливает пациента, который имеет слабую бронхо-легочную систему", - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Администрация Приморского края в 2019 году выделила средства на закупку комплексов Тридмил, стабилоплатформу и стол для кинезиологической терапии. На этом оборудовании дети и подростки будут проходить все виды восстановления и улучшения действий опорно-двигательного аппарата, нервных и легочных систем организма. Все аппараты отечественного производства. "Все оборудование предназначено для реабилитации, профилактики и здорового развития ребенка. Детям часто не хочется просто так бегать, а на аппарате можно показать себя, проверить силу, это заинтересовывает детей", - рассказал главный врач Юрий Селютин.

Также за счет средств краевого бюджета открыто два зала лечебной физкультуры со спортивными тренажерами, а также электрокардиограф, спирограф и аппарат УЗИ.

По данным на 2018 год, в Приморье туберкулезом болели 116 детей и подростков. В 2016 году таких детей было 150. Каждый год в профилактических отделениях больниц края проходит профилактическое лечение туберкулеза и оздоравливается 1,5 тыс. детей и подростков.