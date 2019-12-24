Жителям Забайкалья предложили стать опекунами для детей-сирот на новогодние праздники

ЧИТА, 24 декабря. /ТАСС/. Акция "Каникулы в семье" проходит в Забайкальском крае под патронатом губернатора Александра Осипова. Ее участникам предлагают стать временными опекунами детей-сирот в дни новогодних праздников, сообщила во вторник пресс-служба главы края.

"Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность взять на Новый год и Рождество к себе в семью детишек. Есть такая возможность оформить документы, и эти дни провести с [детьми]. Хотелось бы, чтобы как можно больше сердец на это отозвалось", - сказал Осипов в видеообращении к жителям Забайкалья, которое распространила пресс-служба.

По данным пресс-службы, уже подано 26 заявлений на участие в акции, которая продлится до 15 января. Они поступают региональному оператору по вопросам временной опеки, заявления на временную передачу ребенка в семью пройдут проверку в региональном УМВД.

Как подчеркнули в пресс-службе, ребенок может остаться в семье и после новогодних праздников - временным опекуном можно быть до трех месяцев. Там привели в пример семью Игнатьевых, которая после проведенных каникул с десятилетней Викторией решила удочерить девочку. "В этом году получила заключение о возможности временной передачи Виктории в семью. Однако, проведя с девочкой несколько выходных и каникул, я поняла, что вернуть ребенка уже никуда не смогу. С Викой у нас теплые и нежные отношения, любим друг друга", - приводятся слова Ирины Игнатьевой.

В Забайкалье живут 1,4 тыс. детей, нуждающихся в родительской заботе, в основном это ребята в возрасте от 10 до 17 лет. При этом в регионе проживают более 3,5 тыс. замещающих семей, в которых воспитывают 4,6 тыс. приемных детей.