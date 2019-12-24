Студенческие отряды Приморья планируют задействовать на четверть больше молодежи в 2020 г.

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Студотряды Приморского края планируют в летнем трудовом семестре 2020 года задействовать на четверть больше молодых людей, чем в трудовом семестре 2019 года. Об этом во вторник говорится в сообщении администрации Приморского края.

В начале сентября этого года президент России Владимир Путин после встречи с общественностью, в том числе с представителями студотрядов, поддержал идею более активного привлечения в стране деятельности организации. В Приморском крае поддержка студенческих отрядов осуществляется в рамках национального проекта "Образование" и регионального проекта "Социальная активность". Одной из задач проекта является развитие добровольчества. К 2024 году планируется вовлечь в добровольческую деятельность 20 % жителей Приморья.

В летнем трудовом семестре 2020 года планируется задействовать 1200 человек. "На 300 человек больше, чем в прошлом году", - сказал председатель правления Приморского регионального отделения "Российских Студенческих Отрядов" Роман Гритченко.

Вице-губернатор Приморского края Антон Волошко подчеркнул, что бойцам студотрядов будет оказана вся необходимая помощь по вопросам жилья, обустройства, питания, транспорта и поиска рабочих мест.

По словам Романа Гритченко, набор на летний трудовой семестр 2019 года проводился в высших и средних специальных учебных заведениях края. Бойцы стройотрядов работали на межрегиональной студенческой стройке "Звезда" и на острове Шикотан и участвовали в благоустройстве Владивостока. Студенческий сервисный отряд был привлечен для работы в детских оздоровительных лагерях в качестве обслуживающего персонала, а представители студенческих экологических отрядов работали озеленителями в детском лагере "Юность", Лазовском природном заповеднике имени Капланова и Сихотэ-Алинском природном биосферном заповеднике имени Абрамова.

"Студенческие педагогические отряды работали в 31 детском оздоровительном лагере и лагерях дневного пребывания. Бойцы из студенческих отрядов проводников трудились в пассажирском вагонном депо Владивостока. Путинные отряды работали на рыбообрабатывающих предприятиях Сахалинской области и Камчатского края. Ребята из медицинского отряда попробовали себя в качестве младшего и среднего медперсонала в детских оздоровительных лагерях Приморья, в краевых больницах и поликлиниках", - рассказал Роман Гритченко.

Студотряды

Российские студенческие отряды ведут свою историю с 1959 года. Тогда в общественной организации состояли только 339 студентов-добровольцев. Сейчас в отрядах насчитывается более 236,5 тыс. человек - 72 представительства по всей стране. Они занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами, сотрудничают с ОАО "РЖД", ГК "Олимпстрой", ФСК "ЕЭС", ОАО "Газпром", Госкорпорацией "Росатом" и другими крупнейшими компаниями России.