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"Почта России" начнет работы по сохранению здания Главпочтамта в Москве в январе

В первую очередь планируется провести работы по сохранению светового фонаря, который находится в аварийном состоянии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. АО "Почта России", в пользовании которого находится объект культурного наследия регионального значения - Главпочтамт на Мясницкой улице в Москве, намерена приступить к работам по его сохранению в январе 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Есть утвержденный проект, направленный на сохранение объекта культурного наследия, которым является здание Московского почтамта. Согласно проекту, "Почта России" в январе приступит к проведению первоочередных мероприятий по сохранению светового фонаря (купола). Договор с подрядчиком на проведение этих работ уже подписан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все работы на данном объекте проводятся только по согласованию и после получения разрешения Департамента культурного наследия Москвы, "Почта России" рассчитывает получить необходимые документы в ближайшее время.

Как сообщили ТАСС в Мосгорнаследии, впервые ведомство выдало пользователю акт технического состояния здания с планом работ по его сохранению в 2014 году. Тогда же был согласован проект организации противоаварийных мероприятий. Однако "Почта России" не выполнила предусмотренные планом работы в установленные сроки из-за отсутствия финансирования.

В феврале 2019 году Мосгорнаследие провело проверку здания Главпочтамта, было выявлено его крайне неудовлетворительное состояние. Уникальный световой фонарь, созданный в главном зале инженером Владимиром Шуховым, находится в аварийном состоянии, само здание поражено грибком, декоративные элементы повреждены, также зафиксировано обрушение штукатурки со стен и потолков в центральной части здания, проседание пола, плохое состояние фасадов и многие другие проблемы. По итогам проверки "Почта России" за неисполнение предписаний была привлечена к административной ответственности, ей был назначен штраф 200 тыс. руб.

"Мосгорнаследием в 2019 году выдано предписание, согласно требованиям которого пользователь обязан разработать на основании задания, выданного Мосгорнаследием, проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта, включая приспособление для современного использования, и согласовать в Мосгорнаследии в срок до 31 декабря 2019 года, а также впоследствии провести работы по сохранению объекта в течение 1,5 лет после согласования проекта. В настоящий момент проектная документация не поступала, в январе будет проведена очередная проверка", - сказал собеседник агентства.

Об истории памятника архитектуры

По данным портала "Узнай Москву" (совместный проект Департамента культурного наследия и Департамента информационных технологий) Московский почтамт находится на улице Мясницкая с 1783 года. В 1910 году для него началось строительство нового здания, авторами стали архитектор О. Мунц и инженер А. Новиков, которые решили построить его в стиле византийского дворца. Фасад проектировали архитекторы братья Веснины, массивный главный вход выполнен в романском стиле.

В центре здания был создан просторный операционный зал с дубовой стойкой, световой фонарь над главным операционным залом - одна из уникальных конструкций, созданных инженером Шуховым, сохранившаяся в Москве.

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