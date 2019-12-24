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Кабмин запретил водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов

Также они будут обязаны периодически отдыхать от езды
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России запретило водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 10 часов. Как сообщает официальный сайт кабмина, также они будут обязаны периодически отдыхать от езды, причем не позднее, чем через 4,5 часа после начала поездки.

В соответствии с поправками, внесенными в Правила дорожного движения, время управления транспортным средством водителями автобусов и грузовиков (с разрешенной максимальной массой более 3,5 т) должно составлять не более 9 часов в сутки, однако его можно увеличить до 10 часов, но не более двух раз в неделю. Отдыхать водители должны не менее 11 часов в сутки, однако это время можно сократить до 9 часов в ряде случаев.

Вводятся также требования о периодическом отдыхе водителей во время поездки. Первый такой перерыв должен быть сделан не позднее 4,5 часов с момента начала поездки. Он должен продлиться не менее 45 минут, при этом перерывы можно дробить на части, первая из которых не может быть менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут. Отмечается также, что в случае, если водитель не нашел на трассе места для стоянки, он может продолжить движение в поисках нее, однако только в течение 1-2 часов и "с соблюдением необходимых мер предосторожности".

Соблюдение этих требований должно контролироваться с помощью тахографа.

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Россия
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