СКК "Петербургский" обжаловал взыскание с него 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Администрация Спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" подала апелляционную жалобу на взыскание 2,4 млн рублей в пользу организатора концерта американской певицы Дженнифер Лопес, который прошел в августе этого года, следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Апелляционная жалоба, заявитель: "ФГУП "Петербургский Спортивно-концертный комплекс", на решение от 18 ноября 2019 года", - говорится в материалах дела.

Лопес выступила в Москве и Петербурге в августе 2019 года. В Петербурге 11 августа состоялся ее последний концерт в рамках мирового турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю 50-летия певицы, которое она отметила 24 июля. В Петербурге концерт посетили 23 тыс. человек. После этого организатор концерта "Матрешка Концертс" подал в суд на комплекс, где проводилось мероприятие, и в ноябре этого года сумел отсудить 2,4 млн рублей из-за того, что администрация комплекса не перечислила все деньги организатору.

Как следует из материалов дела, организатор также добился ареста денег на банковском счету спорткомплекса. Как отмечается в определении суда о принятии обеспечительных мер, такое решение принято потому, что в ноябре в Едином государственном реестре юридических лиц появилась информация о том, что предприятие, управляющее комплексом, находится в процессе ликвидации. Суд также запретил ликвидировать предприятие.

"Запретить регистрирующему органу - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 - включать запись о прекращении существования (ликвидации) ответчика в Едином государственном реестре юридических лиц в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации юридических лиц", - говорится в определении.

СКК был открыт в 1980 году. На его площадке проводились различные спортивные соревнования мирового уровня, а также концерты. Последним концертом на площадке стало выступление Лопес, после чего арену закрыли на реконструкцию. Реконструировать СКК планируют к 2023 году, когда город примет чемпионат мира по хоккею.