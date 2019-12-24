Пленум ВС обязал судей проверять законность "оперативных экспериментов" по даче взятки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России обязал судей при сборе доказательств совершения коррупционных преступлений проверять законность всех оперативно-разыскных мероприятий (включая "оперативный эксперимент" по передаче взятки). Об этом говорится в принятом во вторник дополнении в постановление 2013 года "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".

"Судам предлагается особо обратить внимание на проверку законности и обоснованности проведения каждого такого мероприятия даже при условии признания подсудимым своей вины", - сообщила судья Верховного суда Елена Пейсикова. По ее словам, такие разъяснения основаны на позиции ЕСПЧ.

В новом пункте постановления подчеркивается, что результаты оперативно-разыскного мероприятия могут использоваться в доказывании вины по делу о коррупции, "если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на получение или дачу взятки..., который сформировался независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность". Поэтому для оценки доказательств "суду независимо от признания подсудимым своей вины необходимо проверять законность и обоснованность проведения каждого такого оперативно-разыскного мероприятия".

Также пленум уточнил, что провокацией взятки (за которую предусмотрена ответственность по статье 304 УК РФ) следует считать случаи, когда передача или попытка взятки (в том числе в виде услуг имущественного характера), осуществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения преступления или шантажа, "когда должностное лицо... не только не давало согласия, но и не совершало никаких действий, свидетельствующих о таком согласии, либо прямо отказалось от получения незаконного вознаграждения ранее". Поскольку такие действия совершаются без ведома либо заведомо вопреки желанию должностного лица, лицо, которое пытались спровоцировать на получение взятки, "не подлежит уголовной ответственности за получение взятки в связи с отсутствием события преступления".

Говоря об актуальности дополнения постановления пленума по делам о взятках, Елена Пейсикова отметила, что за коррупционные преступления в 2017 году в России были осуждены почти 9,5 тыс. лиц, в 2018 году - более 9 тыс., в первом полугодии этого года - почти 4 тыс. Самыми распространенными преступлениями по-прежнему остаются взяточничество и коммерческий подкуп. По данным статьям в 2018 году осуждено 5341 лицо, что также незначительно отличается от показателей предыдущих лет. В первом полугодии 2019 года по этим составам осуждено 2376 лиц.