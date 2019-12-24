Матвиенко рассказала о предновогодней традиции ходить с родными на "Щелкунчика" и на каток

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко перед Новым годом традиционно посетит с родными балет "Щелкунчик" в Большом театре, сам праздник будет отмечать в кругу семьи в Санкт-Петербурге, а новогодние каникулы проведет на отдыхе в одном из регионов России. Об этом политик рассказала журналистам во вторник в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

"У нас традиция в семье: к концу года на предновогодние каникулы приезжают обязательно сын, невестка, внучка. Мы обязательно идем в Большой театр на "Щелкунчика", это тоже традиция, мы ходим по красивой Москве, мы ходим на каток, мы ходим на другие различные представления. Это всегда памятно, всегда запоминается и создает такое хорошее предновогоднее настроение", - сказала Матвиенко.

Новый год политик собирается встречать в Санкт-Петербурге с родными и близкими. "Все то же, что и у вас, поверьте: студень, ну и все, что положено <...>. Под бой курантов слушаем поздравление президента, пьем шампанское и так далее", - поделилась спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что в новогодние каникулы планирует отправиться на пятидневный отдых в один из регионов России. "В России. Конечно, не хочу озвучивать, где, чтобы никто не знал, не встречал, чтобы никому не доставлять проблем и забот", - пояснила она.