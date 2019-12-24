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Песков: данные о том, что пострадавшие в Беслане остались без поддержки, неверны

Пресс-секретарь президента заявил, что оказание помощи пострадавшим в Беслане недавно детально проверяли в Минздраве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Информация о том, что пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году не оказывается поддержка, не соответствует действительности, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема пострадавших в Беслане неоднократно затрагивалась в разных материалах и достаточно недавно она детально проверялась нашим Минздравом, была подготовлена абсолютно детальная информация. Многое, что говорится, не соответствует действительности", - сказал журналистам во вторник представитель Кремля. По его словам, сведения о том, "что там люди брошены, лишены возможности реабилитироваться в медицинском плане, не нашли своего подтверждения".

При этом Песков отказался комментировать реакцию главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева на вопрос журналистки RT, члена СПЧ Екатерины Винокуровой, спросившей президента Владимира Путина про Беслан на заседании СПЧ 10 декабря. В понедельник Винокурова рассказала в интервью телеканалу "Дождь", что Фадеев якобы на нее накричал за то, что она этим вопросом "похитила полчаса времени президента".

"Мы видели сообщения СМИ, но не могу никак комментировать: я не пресс-секретарь Совета и руководителя этого совета", - пояснил представитель Кремля. Он при этом заметил, что глава государства "пришел на встречу с Советом по правам человека для того, что потратить время, он считает это необходимым для содержательного и подробного общения с членами Совета". По оценке Пескова, Путин "очень терпеливо и долго отвечал на все вопросы".

10 декабря на заседании Совета по правам человека президент пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки. Он назвал теракт своей личной болью и болью всей страны на всю жизнь. В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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