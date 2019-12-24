Суд вынес заочный приговор фигуранту "болотного дела" Бученкову и счел наказание отбытым

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 года колонии Дмитрия Бученкова, находящегося в международном розыске по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник в заочной форме огласили приговор Бученкову, суд счел наказание отбытым и отменил розыск.

"Признать подсудимого Бученкова виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначенное Бученкову наказание считать отбытым и розыскные действия прекратить", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой.

"Теперь Бученков может возвращаться домой", - сказала ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина. Вместе с тем суд не снял арест с имущества Бученкова в связи с исками, которые должны будут рассмотрены в гражданском судопроизводстве.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бученкову восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны в том числе ООО "ЭКО-универсал"(компания, которой принадлежат биотуалеты), ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" и ОМОН. В рамках уголовного дела для погашения ущерба ранее была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

По словам прокурора, Бученков нанес одному из полицейских "не менее двух ударов кулаками в голову и живот, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции". Защита Бученкова, в свою очередь, попросила суд его оправдать, ссылаясь на то, что у него есть алиби. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный в день массовых беспорядков на Болотной площади в Москве находился вместе с родственниками в Нижнем Новгороде, на даче "они жарили шашлыки в кругу семьи", он не мог принимать участие в том, что ему инкриминируется.

В декабре 2015 года Бученкова арестовали, в марте 2017-го он был переведен под домашний арест. Он не явился на судебное заседание, и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в международный розыск, изменив меру пресечения на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. Бученков получил политическое убежище в Литве. 22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова было возобновлено.