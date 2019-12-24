{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Болотное дело"
Обновлено 

Суд вынес заочный приговор фигуранту "болотного дела" Бученкову и счел наказание отбытым

Международный розыск отменен

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 года колонии Дмитрия Бученкова, находящегося в международном розыске по делу об участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник в заочной форме огласили приговор Бученкову, суд счел наказание отбытым и отменил розыск.

"Признать подсудимого Бученкова виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначенное Бученкову наказание считать отбытым и розыскные действия прекратить", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой.

"Теперь Бученков может возвращаться домой", - сказала ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина. Вместе с тем суд не снял арест с имущества Бученкова в связи с исками, которые должны будут рассмотрены в гражданском судопроизводстве.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бученкову восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворить заявленные потерпевшей стороной иски об ущербе, причиненном массовыми беспорядками, на общую сумму около 30 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны в том числе ООО "ЭКО-универсал"(компания, которой принадлежат биотуалеты), ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" и ОМОН. В рамках уголовного дела для погашения ущерба ранее была арестована квартира Бученкова в Наро-Фоминском районе Подмосковья и его легковой автомобиль.

По словам прокурора, Бученков нанес одному из полицейских "не менее двух ударов кулаками в голову и живот, распылил газовый баллончик в сторону сотрудников полиции". Защита Бученкова, в свою очередь, попросила суд его оправдать, ссылаясь на то, что у него есть алиби. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, ее подзащитный в день массовых беспорядков на Болотной площади в Москве находился вместе с родственниками в Нижнем Новгороде, на даче "они жарили шашлыки в кругу семьи", он не мог принимать участие в том, что ему инкриминируется.

В декабре 2015 года Бученкова арестовали, в марте 2017-го он был переведен под домашний арест. Он не явился на судебное заседание, и 15 ноября 2017 года Замоскворецкий суд объявил его в международный розыск, изменив меру пресечения на заключение под стражу и приостановив производство по уголовному делу. Бученков получил политическое убежище в Литве. 22 ноября 2019 года уголовное дело в отношении Бученкова было возобновлено.

Теги
ЛитваРоссия"Болотное дело"
Реклама на ТАСС
Путин наградил орденами Северный флот и командование Дальней авиацией
Северный флот был удостоен ордена Ушакова, командование Дальней авиацией - ордена Суворова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС