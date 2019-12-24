Начальнику первого поезда в Крым пришлось догонять состав из Петербурга

ПОЕЗД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Начальник первого поезда в Крым Александр Калеущенко не успел войти в него до отправления с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, поскольку задержался на торжественных мероприятиях по случаю запуска железнодорожного движения на крымском направлении. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс".

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Перед отправкой поезда Санкт-Петербург - Севастополь, который проследует по Крымскому мосту, 23 декабря во время торжественных мероприятий по этому случаю его начальник по видеосвязи доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности состава к работе на маршруте. В этот же день с участием главы государства состоялось открытие железнодорожной части Крымского моста.

"Калеущенко не смог попасть в поезд, так как прямая линия с президентом России Владимиром Путиным затянулась, и он не успел войти в состав", - пояснили в пресс-службе.

Как рассказал журналистам сам начальник поезда, ему пришлось обгонять поезд следующим составом - "Сапсаном" - с Московского вокзала. Поезд №7/8 в Севастополь ушел с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 14:30 мск. "Встретили поезд на станции Угловка. Поезд прибывал в 17:13 мск, мы прибыли в 16:30 мск", - сказал Калеущенко.

Подготовка поезда к отправке заняла около недели, добавил он. Основу экипажа составили сотрудники поезда №53/54 Москва - Санкт-Петербург компании "Гранд сервис экспресс", из 33 человек 21 сотрудник привлечен с этого маршрута, в частности, сам Калеущенко, который также является начальником поезда №53/54. Первый поезд в Крым будет в пути 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09:25 мск.