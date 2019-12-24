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В Ленобласти не будут возвращать детей в семью, в чьем доме обнаружили схрон оружия

Их определят в государственное учреждение, сейчас идет сбор информации для оформления детям свидетельств о рождении и паспортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетних детей из многодетной семьи, в чьем доме в Гатчине Ленинградской области ранее обнаружили арсенал оружия, определят в государственное учреждение и не будут возвращать из больницы домой. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.

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"В ближайшие два дня дети будут выписаны из больницы. Определено государственное учреждение, в котором они будут находиться", - говорится в сообщении. В аппарате не уточнили, о каком именно учреждении идет речь.

Ранее в администрации Гатчинского района ТАСС сообщали, что детей могут определить в реабилитационный центр. Представители следствия также отмечали, что органы опеки инициировали вопрос об изъятии детей из семьи.

В семье, о которой идет речь, воспитывались восемь детей, двое из которых - совершеннолетние. Как ранее сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, взрослые ребята смогут жить у своей тети. Омбудсмен по правам ребенка в Ленинградской области также отметила, что в отношении шестерых младших детей провели психолого-медико-педагогическую комиссию и определили образовательный маршрут. До этого отмечалось, что дети не числились в местных школах, учреждениях здравоохранения и не имели документов, удостоверяющих личности.

"Проведено полное медицинское обследование всех детей. Идет сбор информации, необходимой для оформления и получения свидетельств о рождении и паспортов на детей", - добавили в пресс-службе.

16 декабря в частном доме в Гатчинском районе был изъят арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В доме был задержан Андрей Бовт, который подозревается в насилии над несовершеннолетней дочерью. Позже следствие заявило, что инкриминирует ему четыре статьи УК РФ - изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Свою вину Бовт не признает.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКузнецова, Анна Юрьевна
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