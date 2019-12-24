В Минздраве призвали россиян пользоваться услугой "Трезвый водитель" на Новый год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн призвал россиян не садиться за руль даже после потребления небольшого количества алкоголя, а воспользоваться услугой "Трезвый водитель".

"Не менее 500 тыс. пьяных водителей в год останавливают [на дорогах], и в Новый год, к сожалению, это будет определенный пик пьяного вождения. Мне бы хотелось призвать наших граждан к тому, чтобы пьяным за руль не садиться. Нарушается моторика, нарушается критика к своему состоянию, и могут быть трагические последствия. Есть прекрасная функция во многих городах - это "трезвые водители", не так дорого это стоит, и всегда можно этим воспользоваться", - сказал он во вторник на пресс-конференции ТАСС.

Брюн пояснил, что многие люди не могут в полной мере оценить свое состояние после употребления алкоголя и считают, что в состоянии доехать домой без последствий.

"Важно понимать, что на следующий день после выпивки алкоголь ведь перерабатывается не за два-три часа, как у нас принято думать, а до трех суток как минимум, а то и до трех недель <...>. Поэтому пьяным вождением можно назвать и то вождение автомобиля, которое произошло через 12-24 часа после Нового года. К этому тоже надо внимательно относиться", - заключил специалист.