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Самарская семья удочерила сестер и получила в наследство долг по ипотеке на 2 млн рублей

Приемные родители смогут не погашать задолженность, если откажутся от наследства

САМАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Семья в Самаре, взявшая из детского дома двух сирот, получила в наследство долги в размере около 2 млн рублей, оставшиеся после смерти их матери. Семья может не платить накопившейся долг, если откажется от наследства, сообщили ТАСС во вторник в правительстве Самарской области.

Елена и Александр Беловы из Самары взяли на воспитание из детского дома двух девочек пяти и восьми лет, у которых в этом году умерла мать. В наследство девочкам переходили две квартиры, одна из которых была с неоплаченными коммунальными платежами, у второй - приобретенной в ипотеку, имелся долг в 2 млн рублей, который теперь обязаны погасить приемные родители.

"Избежать уплаты долгов наследодателя возможно только при условии полного отказа от наследства", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что отказаться от него можно, даже если семья уже ранее вступила в наследство, как было в этом случае. Необходимо обратиться в суд, который признает, что семья отказывается от наследства. При этом, когда наследником является несовершеннолетний, отказ допускается лишь с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

"В сложившейся ситуации вопрос о списании либо уменьшении размера образовавшейся задолженности можно решить в судебном порядке по иску законного представителя несовершеннолетних", - отмечают в правительстве. 

Теги
РоссияСамарская область
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