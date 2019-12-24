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Новый год и Рождество - 2020

The Times узнала, где проведет новогодние каникулы Джонсон

По данным газеты, премьер-министр Великобритании отправится со своей подругой на остров в Карибском море

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет новогодние каникулы на частном острове Мюстик в Карибском море. Об этом во вторник сообщила газета The Times.

Традиционно отметив Рождество на Даунинг-стрит, Джонсон отправится к морю со своей подругой Кэрри Саймондс. По информации издания, компанию главе британского правительства на острове составят представители семьи Бисмарков - наследников первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка (1815-1898).

В ежегодном рождественском послании премьер-министр заявил, что намерен устроить небольшой перерыв в работе. "Наслаждайтесь предстоящими праздниками. Поменьше ссорьтесь со своими близкими и со всеми остальными, - пожелал Джонсон британским гражданам. - Увидимся в следующем году".

В последние годы премьер-министры Соединенного Королевства отдавали предпочтение более скромному отдыху в пределах Туманного Альбиона. Так, Тереза Мэй (2016-2019) со своим мужем Филипом проводила праздники в Уэльсе, а Дэвид Кэмерон (2010-2016) отдыхал со своей семьей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

Остров Мюстик, входящий в архипелаг Гренадины (Малые Антильские острова), специализируется на обслуживании туристов самого высокого уровня. Ранее туда отправлялись члены британской монаршей семьи - королева Елизавета II и ее младшая сестра, принцесса Маргарет. В феврале 2013 года там побывал внук королевы, принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская Кейт.

Райский уголок в Карибском бассейне популярен и среди представителей музыкальной индустрии. В частности, на остров Мюстик регулярно приезжает лидер легендарной рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, который приобрел там недвижимость.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияСент-Винсент и ГренадиныКэтрин, герцогиня КембриджскаяУильям, герцог КембриджскийДжонсон, БорисМэй, ТерезаДжаггер, МикКэмерон, ДжеймсНовый год и Рождество - 2020
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