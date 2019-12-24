Магаданская больница получила лекарства и белье, на нехватку которых пожаловался персонал

ТАСС. 24 декабря. Магаданская областная больница получила необходимые лекарственные препараты и расходные материалы, на нехватку которых пожаловался персонал медучреждения. Об этом во вторник сообщается на сайте Росздравнадзора.

Ранее врачи Магаданской областной больницы сообщили о нехватке искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья. Все это, по словам медперсонала, приходилось приобретать родственникам пациентов. Кроме того, поступали жалобы от младшего медперсонала. По их словам, часть зарплаты удерживали для покупки тряпок и моющих средств.

"По данным территориального органа Росздравнадзора по Магаданской области, сейчас необходимые лекарственные препараты и расходные материалы медицинской организацией получены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в январе 2020 года по вышеуказанным фактам прокуратурой Магаданской области запланировано проведение контрольных мероприятий.

Магаданская областная больница является ведущим современным многопрофильным медицинским учреждением России по оказанию скорой, стационарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в условиях Крайнего Севера на уровне города, области и Дальневосточного Федерального округа.

Ежегодно стационарную помощь в медучреждении получают около 16 тыс. пациентов, проводится более 4 тыс. операций. В областной консультативной поликлинике осуществляется прием пациентов из районной области, города и близлежащих регионов Дальнего Востока - около 28 тыс. посещений.