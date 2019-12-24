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Путин поручил подумать о дополнительной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны

Президент отметил, что эффективность работы повышается, если каждый депутат и каждый руководитель занимается проблемой лично

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти РФ должны проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

"Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. Прошу вас, конечно, лично этим заниматься", - обратился президент к парламентариям.

Он отметил, что эффективность работы многократно повышается, если каждый депутат и каждый руководитель на местном, региональном и федеральном уровнях "занимается той или иной проблемой лично".

Президент выразил благодарность Совету Федерации и Госдуме за бескомпромиссную позицию в вопросах защиты правды о Великой Отечественной войне.

На встрече во вторник с руководством обеих палат Федерального собрания РФ глава государства отметил, что в международном парламентском диалоге нужно "решительно и твердо защищать правду о войне", о победах, тяжелейших испытаниях и жертвах, которые были положены народом страны "на алтарь победы над нацизмом".

"Знаю, что парламент России всегда выступает жестко, бескомпромиссно, когда дело касается священной для нас исторической памяти, и хочу вас всех за это поблагодарить", - обратился Путин к депутатам и сенаторам.

В новость были внесены изменения (17:48 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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