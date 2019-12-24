В Вифлееме начались рождественские торжества

ВИФЛЕЕМ (Государство Палестина), 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В городе Вифлеем, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа, во вторник начались рождественские торжества. Оркестры и музыкальные ансамбли скаутов и учеников почти 30 христианских палестинских школ приняли участие в традиционном праздничном параде. Они прошли по ведущей к Ясельной площади и Храму Рождества Христова улице Звезды.
Центральное место на Ясельной площади - главной площади Вифлеема - заняли 16-метровая ель и рождественский вертеп с полноразмерными фигурами Иисуса, Девы Марии, Иосифа Обручника, волхвов, младенца Иисуса в яслях. Вертеп был подарен городу в 2017 году Папой Римским Франциском. Ель установлена практически вплотную к Базилике Рождества, где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Иисуса.
"Я пронизан потрясающим чувством восторга просто от того, что в Рождество оказался в Вифлееме, ведь об этом я мечтал с детства, о нем рассказывали на уроках в моей католической школе в Париже, а Рождественские каникулы мы ждали тогда с нетерпением. Теперь я в Вифлееме 24 декабря, но уже взрослый, и могу сказать, что здесь далеко не все так сказочно, как я представлял тогда, но мои отпрыски сегодня в абсолютном восторге", - рассказал корреспонденту ТАСС турист из Франции Жером.
В этом году иностранцев в Вифлееме в канун Рождества заметно больше, чем в предыдущем, отмечают горожане. "Этот год, пожалуй, лучший за последние полтора десятка лет. Паломников и туристов много, каждый день приезжают тысячи иностранцев, для нас это очень хорошо. Мы молимся за мир, за то, чтобы все жили в спокойствии и безопасности", - сказал корреспонденту ТАСС Жак Джакоман - владелец одного из магазинчиков в переулке, ведущем к Ясельной площади.
Туризм и безопасность
Худшим по количеству паломников в Вифлееме в этом десятилетии пока считается 2014 год. Пять лет назад туристический поток резко сократился из-за обострения ситуации в области безопасности на Западном берегу реки Иордан, первых массированных ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и длившейся 50 дней в июле-августе израильской военной операции "Нерушимая скала" на территории этого палестинского приморского анклава.
В 2017 году поток туристов в Вифлеем вновь сократился после того, как само празднование Рождества было политизировано президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома 6 декабря 2017 года выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива, что вызвало новый виток насилия в регионе. До этого на протяжении двух лет большинство туристов предпочитали воздерживаться от поездок в Вифлеем из-за начавшейся осенью 2015 года серии атак в Иерусалиме и на Западном берегу.