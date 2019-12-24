В Чечне завершилось строительство второго этапа дороги в обход города Гудермес

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство второго этапа объездной дороги в обход города Гудермеса завершилась в Чечне, это позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и снизить аварийность. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Я лично протестировал дорогу. Очень ровная и удобная. Это исключительно важный объект для дорожного хозяйства нашей республики. Он позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и снизить аварийность. Также "Обход Гудермес" представляет большой интерес в плане развития экономики", - сказал Кадыров.

Магистраль, пересекая Чеченскую Республику с запада на восток, обеспечивает связь населенных пунктов между собой и со столицей республики, а также транзитные перевозки в регионы центральной России, Северо-Кавказского федерального округа и страны Закавказья. В ходе строительства на 15 км трассы федеральные дорожники возвели транспортную развязку по типу "клеверный лист". Кроме того, в рамках второй очереди построен металлический мост длиной 110 м через реку Мичик.

"Первый этап был введен в эксплуатацию спустя четыре года. И сегодня мы открываем второй отрезок. Необходимость строительства обхода города Гудермес обусловлена высокой интенсивностью движения - до 30 тыс. автомобилей в сутки", - сообщил министр автомобильных дорог региона Абубакар Тумхаджиев.

Строительство объекта ведется в рамках реализации федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста". Весь проект строительства реализуется в три этапа. Ввод в эксплуатацию всего объекта запланирован на 2024 год, однако власти региона ранее выступили с предложением завершить строительство обхода в 2022 году.