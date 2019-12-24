В мечетях Ингушетии будут читать экологические проповеди

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Экологический центр "Зеленый месяц" планирует запустить в мечетях Ингушетии проект по чтению экологических проповедей, чтобы через религию развивать экосознание в жителях республики, сообщил журналистам руководитель центра Адам Калиматов.

"Экологическим центром "Зеленый месяц" планируется запустить проект по экопросвещению и развитию экосознания у людей через призму религии. Суть заключается в том, чтобы проводить экологические проповеди в мечетях после пятничной молитвы. Будет составлено учебно-методическое пособие для имамов мечетей, в которых будет представлена вся необходимая информация по экологии с использованием аятов из Корана и хадисов", - сказал Калиматов, уточнив, что озвучена эта идея была на Международном экологическом форуме, который прошел в горном районе Ингушетии.

По его словам, центр также планирует провести образовательную работу со школьными учителями по основам религии. Помимо этого, центр рассматривает идеи по усилению борьбы с незаконной рубкой леса.

"Нам поступили различные идеи от молодых экоактивистов как республики и регионов страны, так и зарубежья. Есть идея снабдить лесников GPS-трекерами, которые будут отслеживать их перемещения по лесу. Вдобавок предлагается внедрить использование видеорегистраторов для полной видеофиксации патрулирования и выявленных нарушений. Также предлагается использовать в работе лесников летающие дроны, которые позволят оперативно выявить нарушение и поймать "черного лесоруба" с поличным", - добавил Калиматов.

Общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,4 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью, - 75,6 тыс. га. Ранее сообщалось, что власти республики планирует до конца 2021 года восстановить после пожаров и вырубки почти 250 га площади лесов.