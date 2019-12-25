Ученые начали постоянное видеонаблюдение за сивучами в Петропавловске-Камчатском

ТАСС, 25 декабря. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) установили две фотоловушки на одном из лежбищ сивучей на мысе Чавыча в Петропавловске- Камчатском для постоянного наблюдения за этими морскими млекопитающими. Об этом в среду сообщила пресс-служба Камчатского и Берингийского экорегионального отделения природоохранной организации.

Петропавловск-Камчатский - один из четырех городов в мире, где лежбища сивучей находятся неподалеку от человеческого жилья. Морские львы зимуют здесь с сентября по май. Сивуч занесен в Красные книги нескольких регионов Дальнего Востока России и включен Международным союзом по охране природы в категорию видов, находящихся под угрозой исчезновения.

"Всемирный фонд дикой природы безвозмездно предоставил в распоряжение ученых две фотоловушки. Камеры установлены на лежбище сивучей на мысе Чавыча. Это - одно из трех лежбищ краснокнижных морских млекопитающих в черте Петропавловска-Камчатского и наиболее многочисленное. По словам ученых, здесь может собираться до пяти-шести десятков животных. А в прошлые годы исследователям удавалось насчитать здесь до 250 особей", - говорится в сообщении.

Фотоловушки делают по 480 снимков в день, которые в последствие лягут в основу изучения популяции сивуча. До этого момента специалистам приходилось выезжать на место лежки один-два раза в неделю и наблюдать за животными. Теперь же мониторинг облегчен: ученые получают готовые снимки.

"Установленные камеры настроены таким образом, чтобы делать по одному снимку лежбища в минуту на протяжении восьми часов, пока длится световой день. Благодаря такому режиму исследователи могут наблюдать за лежбищем в течение дня в динамике, что существенно расширяет возможности анализа и оценки состояния популяции", - уточняется в сообщении.

Ранее в Петропавловске-Камчатском при участии бизнеса было оборудовано лежбище сивучей на территории бухты "Моховая". Здесь одновременно можно увидеть шесть-семь животных, но к середине зимы их количество достигает нескольких десятков. Летом сивучи покидают Камчатку и отправляются на репродуктивные лежбища в районе Курильских и Командорских островов. Сивуч - один из крупнейших представителей отряда ластоногих и более крупный, чем другие виды семейства ушастых тюленей. Длина тела самцов составляет 2,6-3,9 м, самок - до 2,6 м, масса - соответственно до 1100 и 350 кг.