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Ростуризм ожидает 20% рост турпотока в Крым после запуска ж/д сообщения

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь утром 25 декабря

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Ростуризм ожидает рост туристического потока в Крым после открытия пассажирского железнодорожного сообщения с полуостровом, сообщила в среду журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

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"Мы приблизительно говорим о 20% росте [турпотока]", - сказала она.

23 декабря официально было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь.

В среду утром в Севастополь прибыл первый поезд из Петербурга. Он преодолел путь за 43 часа 25 минут.

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РоссияКрым
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