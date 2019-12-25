Ростуризм ожидает 20% рост турпотока в Крым после запуска ж/д сообщения

Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из больницы в Москве

Власти Ингушетии возьмут на себя расходы по установке ребенку бионического протеза, а также снимут на год квартиру в Магасе, чтобы после выписки девочка жила с матерью

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