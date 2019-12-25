Ростуризм ожидает 20% рост турпотока в Крым после запуска ж/д сообщения

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Ростуризм ожидает рост туристического потока в Крым после открытия пассажирского железнодорожного сообщения с полуостровом, сообщила в среду журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы приблизительно говорим о 20% росте [турпотока]", - сказала она.
23 декабря официально было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь.
В среду утром в Севастополь прибыл первый поезд из Петербурга. Он преодолел путь за 43 часа 25 минут.