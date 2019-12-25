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Первый поезд дальнего следования, проехавший Крымский мост, прибыл в Севастополь

Поезд проехал этот маршрут за 43 часа 25 минут
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Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Сергей Мальгавко/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Глава Республики Крым Сергей Аксенов и руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый поезд, проехавший по Крымскому мосту, прибыл в Севастополь в среду. Поезд Санкт-Петербург - Севастополь проехал этот маршрут за 43 часа 25 минут.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы.

Как передает корр. ТАСС, поезд подошел к перрону в 9:21 мск. Первый за несколько лет поезд дальнего следования в Севастополе встречают сотни горожан. На перроне играл оркестр. Когда поезд подошел к платформе, Ансамбль песни пляски Черноморского флота начал исполнять гимн города - песню "Легендарный Севастополь". Встречавшие поезд активно подпевали.

"Легендарная" семерка" снова ходит от Петербурга в Севастополь. На самом деле большой день для нас", - сказал врио губернатора Михаил Развожаев, выходя из поезда. Он вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой проехал на первом поезде от Симферополя и Севастополя.

Догузова отметила, что ей понравилась поездка на поезде. "Здесь тепло и комфортно, несмотря на то, что пасмурно. Так что ждем туристов", - поделилась она. "Эпохальное событие, историческое для Крыма и Севастополя", - заявил Аксенов.

На привокзальной площади установлен экран, на него транслируется вид с перрона. Это позволило избежать столпотворения на маленькой платформе вокзала. Кроме того, наблюдать за прибытием поезда можно с близлежащих улиц, которые находятся выше уровня железной дороги, и с моста, который проходит над ней. "Событие вызывает слезы, пришла встречать сына. Сама через неделю поеду этим составом в Петербург", - сказала ТАСС одна из встречавших поезд Ирина Гладких.

Инспектор "Котмостнадзора"

Талисман строительства моста - кот Мостик - лично встретил пассажиров поезда. "Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично", - сообщается на его странице в Instagram.

На опубликованном видео видно, как Мостик наблюдает за приближением первого поезда.

Рыжего котенка подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке, а когда кот подрос, то стал главным "инспектором". Сейчас в отделе "Котмостнадзор" также работают чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета. Отчеты "инспекторов" публикуются в профилях Мостика в социальных сетях.

О Крымском мосте

Открытие железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина состоялось 23 декабря. В тот же день отправился первый поезд (№ 7/8) с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь в объезд территории Украины. Первый поезд прошел по железнодорожному участку Крымского моста примерно за 30 минут. Поезд специально замедлил ход, чтобы пассажиры смогли разглядеть арки моста, а наблюдающие за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.

Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

В новость были внесены изменения (11:20 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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