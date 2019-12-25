Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из больницы в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу Ажигову, которая несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве после избиения тетей, в среду выписали из больницы, передает корр. ТАСС.

Пациентка вместе с мамой покинули отделение больницы в сопровождении президента НИИ Леонида Рошаля, лечащего врача Павла Мединского и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Девочка была отобрана у матери (Лидии Ажиговой) родственниками по линии отца, которые год не позволяли им видеться. Первая встреча ребенка с матерью произошла в сентябре при поддержке Кузнецовой.

"С того дня, когда ее доставили самолетом в Москву и привезли к нам, прошло почти полгода, это уже родной для нас человек. Стоял вопрос жизни и смерти, вопрос ампутации одной и другой руки. Сейчас это живой человек, <...> обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально адаптирована, активна", - сказал Рошаль.

По его словам, на протяжении почти полугода с ребенком работала большая мультидисциплинарная команда Института, в том числе врачи-реаниматологи, хирурги, педиатры, реабилитологи, неврологи, психологи. Благодаря правильно выбранной тактике врачам удалось сохранить локтевой сустав правой руки ребенка, его движение восстановлено в полном объеме. Также восстановлено движение кисти и пальцев левой руки.

"Мы ее не бросаем, и дальше будем рядом с ней, впереди еще много чего предстоит, возможно, повторная операция и протезирование правой руки. Пока мы дадим рекомендации врачам республики для того, чтобы продолжалась терапия, и врачи отслеживали динамику состояния ребенка", - добавил Рошаль, отметив, что решение о методах дальнейшего лечения будет приниматься по итогам дополнительного обследования не раньше чем через два месяца.

В заключение он сообщил, что в настоящее время девочка активна, стала веселой и разговорчивой, хорошо питается, играет с детьми, читает сказки. Аиша встретит новый год в кругу родных в Ингушетии, вместе с мамой и братьями.

История девочки

Девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи говорили, что левая рука будет сохранена, а правую придется ампутировать. Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев сообщал, что возьмет на себя расходы по установке ребенку бионического протеза. Он также в начале декабря говорил, что снимет на год квартиру в административном центре Ингушетии Магасе для семьи девочки, чтобы после выписки она могла жить с матерью. В течение года власти региона намерены выделить семье постоянное жилье.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. Возбуждено уголовное дело, женщина арестована.

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