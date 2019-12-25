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Новый год и Рождество - 2020

В Австрии в Рождество собрали рекордную сумму на благотворительность

Общий фонд акции "Луч света" превысил €9,2 млн

ВЕНА, 25 декабря. /ТАСС/. Австрийский благотворительный телемарафон "Луч света" собрал по случаю католического Рождества более €9,2 млн. Ежегодная акция в 47-й раз была организована телерадиокомпанией ORF.

Участники марафона в прямом эфире в рождественский сочельник принимали звонки от австрийцев с праздничными пожеланиями и денежными пожертвованиями на благотворительность. Объем собранных средств в этом году стал рекордным за время проведения акции и превысил показатели 2018 года почти на €200 тыс. Гостями марафона стали президент Австрии Александер Ван дер Беллен с супругой Дорис Шмидауэр, канцлер Бригитте Бирляйн, другие местные политики и знаменитости, которые отвечали на телефонные звонки.

Рекордная сумма собрана с помощью радиостанции Ö3, которая транслировала музыкальные композиции по желанию слушателей и собирала пожертвования. Благодаря этому удалось пополнить общий фонд акции на €4,2 млн. Полученные средства направят малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями.

Как отметил руководитель акции Курт Некула, марафон "Луч света" жизненно важен для людей, которые неожиданно оказались в непростой ситуации, потому что никто не застрахован от этого. "Наша акция - это основа социальной солидарности. Марафон демонстрирует, как важно оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями. Он подчеркивает, что мы живем с этими людьми в одном обществе, где все взаимодействуют друг с другом, работают вместе, занимаются спортом и творчеством совместно", - подчеркнул Некула.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерБирляйн, БригиттеНовый год и Рождество - 2020
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