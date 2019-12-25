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В Вифлеем на празднование Рождества приехали тысячи туристов

Поток путешественников, посещающих место рождения Иисуса Христа, растет второй год подряд

ВИФЛЕЕМ (Государство Палестина), 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В Вифлееме, который считается местом рождения Иисуса Христа, на Рождественские праздники многолюдно. Поток туристов в этот город, расположенный на Западном берегу реки Иордан, к югу от Иерусалима, растет второй год подряд.

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По данным Минтуризма Палестины, в этом году страну уже посетили 3,5 млн иностранцев, а за весь 2018 год - 3 млн человек. В 2017 году поток туристов в Палестину резко сократился после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе в этот город из Тель-Авива американского посольства, что резко усилило напряженность в регионе. Палестинцы хотят сделать восточную часть города, которую израильтяне заняли в ходе войны 1967 года, столицей своего государства. Израиль же настаивает на том, что этот город является его "единой и неделимой" столицей. Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем палестино-израильского конфликта,

Для расположенного на Западном берегу реки Иордан Вифлеема туризм является одной из основных статей дохода. "Нынешний год, пожалуй, лучший за последние полтора десятка лет. Паломников и туристов много, каждый день приезжают тысячи иностранцев. Для нас это очень хорошо. Мы молимся за мир, за то, чтобы все жили в спокойствии и безопасности", - сказал корреспонденту ТАСС Жак Джакоман, владелец одного из магазинчиков в переулке, ведущем к Ясельной площади.

Худшим по числу паломников в Вифлееме в этом десятилетии считается 2014 год. Тогда туристический поток резко сократился из-за обострения ситуации на Западном берегу реки Иордан - массированных ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и длившейся 50 дней в июле-августе израильской военной операции "Нерушимая скала" на территории этого палестинского приморского анклава.

Рождественские торжества

Рождественские торжества в Вифлееме стартовали во вторник с традиционного парада с участием оркестров и музыкальных ансамблей скаутов и учеников почти трех десятков христианских палестинских школ. На Ясельной площади - главной площади города - установлены 16-метровая ель и рождественский вертеп с фигурами Девы Марии, Иосифа Обручника, уставших с дороги волхвов, младенца Иисуса в яслях. Он был подарен Вифлеему в 2017 году Папой Римским Франциском.

Ночную мессу в вифлеемском Храме Рождества провел апостольский администратор Иерусалима, католический архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла.

Теги
Франциск (Папа Римский)СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, ДональдНовый год и Рождество - 2020
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