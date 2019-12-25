{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Более 60 детей-героев из разных регионов приехали на новогоднюю елку в Кремле

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что про подвиги детей должны знать многие

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 60 детей из разных регионов, совершивших героические поступки, побывали на новогодней елке в Кремлевском дворце в Москве при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Об этом сообщили в среду на сайте детского омбудсмена.

"На главную елку в Кремль приехали более 60 юных героев со всей страны. Кто-то из них спас людей из пожара или тонувшего ребенка, кто-то оказал первую помощь пострадавшему или тяжелобольному человеку, кто-то помог предотвратить преступление или задержать опасного преступника", - говорится в релизе.

Кузнецова пожелала, чтобы "у детей было меньше поводов рисковать собой". "Это задача взрослых. Но коль уж так случилось, то про их подвиги должны знать многие", - отметила она.

Детский омбудсмен входит в организационный комитет всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Проект реализуется с 2013 года фондом социально-культурных инициатив при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, МВД, МЧС, Министерства обороны РФ и общественных организаций.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Отток кадров в здравоохранении РФ составил в 2019 году более 9 тысяч медиков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с кадрами в медицинских организациях остается тревожной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС