Более 60 детей-героев из разных регионов приехали на новогоднюю елку в Кремле

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 60 детей из разных регионов, совершивших героические поступки, побывали на новогодней елке в Кремлевском дворце в Москве при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Об этом сообщили в среду на сайте детского омбудсмена.

"На главную елку в Кремль приехали более 60 юных героев со всей страны. Кто-то из них спас людей из пожара или тонувшего ребенка, кто-то оказал первую помощь пострадавшему или тяжелобольному человеку, кто-то помог предотвратить преступление или задержать опасного преступника", - говорится в релизе.

Кузнецова пожелала, чтобы "у детей было меньше поводов рисковать собой". "Это задача взрослых. Но коль уж так случилось, то про их подвиги должны знать многие", - отметила она.

Детский омбудсмен входит в организационный комитет всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Проект реализуется с 2013 года фондом социально-культурных инициатив при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, МВД, МЧС, Министерства обороны РФ и общественных организаций.