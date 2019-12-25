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Реставраторы восстановили фотохронику жизни полярников на острове Хейса в 1980-е годы

Находки и оцифрованные материалы будут храниться в архиве национального парка "Русская Арктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 25 декабря. /ТАСС/. Реставраторы в Архангельске восстановили кадры фотопленок 1980-х годов, на которых запечатлена повседневная жизнь полярников самой северной в России полярной станции на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Пленки нашли в одном из старых зданий в 2017 году во время полевых работ, а оцифровать смогли только сейчас, сообщил ТАСС в среду начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее "Дружная") расположена в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа на мысе Обсерваторский. Станция была открыта в 1957 году, на ней одновременно могли проживать более 200 человек. После пожара в 2001 году она была законсервирована, свою работу возобновила в 2004 году, когда был построен новый жилой модуль. Сейчас на станции на острове Хейса обычно работают пять-шесть человек.

"Три фотопленки были найдены в заброшенном жилом доме в ходе полевых работ на острове Хейса. Они были оцифрованы, всего получилось 57 снимков, 57 файлов. И это не официальная хроника", - сказал Ермолов.

Собеседник агентства отметил, что фотографий, на которых запечатлена повседневная жизнь полярных станций, очень мало. "У нас с полярных станций в основном официальные отчеты и официальные фото, а повседневная жизнь и быт в таких отчетах не отражается. Поэтому увидеть, как в то время жили люди так далеко в Арктике, очень важно", - пояснил он.

Находки относятся к 1980-м годам. "Это уже, можно сказать, был не расцвет станции. Тем не менее, видно, что люди вели полноценную жизнь, как на большой земле", - добавил историк. На снимках рабочие моменты деятельности метеорологов, собаки, которые предупреждали полярников о появлении медведей, чтение книг, застолья, празднование Нового года: дети в костюмах снежинок и Дед Мороз. Как пояснил Ермолов, находки и оцифрованные материалы будут храниться в архиве нацпарка.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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