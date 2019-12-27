Хайп, постправда и лайфлоггинг. Что все это значит?

Это десятилетие все, несите следующее! А пока самый почетный курьер России (родом из Великого Устюга) пытается справиться с таким объемным заказом и доставить его ровно в полночь 1 января, давайте вспомним, как это было. Чем нам запомнились десятые годы XXI века?

Бум биткоина и других криптовалют, интерес к большим данным, ответственное потребление, частный космос, онлайн-флешмобы, смешные и не очень — более 50 трендов уходящего десятилетия собраны в спецпроекте ТАСС “Сжатые десятые”. Список трендов одобрен экспертами в области прогнозирования из Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Самое интересное, что расставаться с феноменами, которые вы считаете важными, вовсе не обязательно: любой из них можно положить в корзину, как в типичном интернет-магазине, и взять с собой в 2020 год. Каждому, кто захочет поделиться в соцсетях своим топом трендов десятилетия — индивидуальная открытка.