AP: организаторы фестиваля Burning Man требуют от властей США многомиллионной компенсации

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Организаторы американского фестиваля искусств Burning Man, который проходит в штате Невада, подали в суд на власти США, они требуют выплаты многомиллионной компенсации. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Иск был подан ранее в федеральный суд в Вашингтоне компанией Black Rock City, которая организует мероприятие. В качестве ответчика указано Бюро земельного управления США, которое входит в структуру американского Министерства внутренних дел. Как подчеркивают представители Black Rock City, руководство бюро в течение последних нескольких лет взыскивало с компании слишком большую сумму за проведение фестиваля без объяснения причин.

По словам истцов, власти требуют от организаторов компенсировать затраты, касающиеся работы полиции и других служб в месте проведения мероприятия, а также выплачивать 3% от выручки с продажи билетов. В 2018 году выручка компании от проведения фестиваля составила около $44 млн.

Размер компенсации, выплаты которой бюро требовало от Black Rock City, в последние годы постоянно увеличивался. В 2012 году речь шла о $1,4 млн. Это на 60% больше, чем было годом ранее. В 2013 году бюро обязало Black Rock City выплатить $2,9 млн. В текущем году сумма была такой же.

Как подчеркивают истцы, число людей, которые посещают фестиваль, за последние годы столь значительно не увеличилось. В 2010 году в нем, к примеру, участвовали около 50 тыс. человек, а в 2015 году - 70 тыс. Представители Black Rock City полагают, что требования бюро несправедливы. Истцы подчеркивают, что власти США должны вернуть часть средств, которые ранее получили от компании.

Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в течение нескольких дней в конце августа и начале сентября. Он посвящен главным образом современному искусству и творческому самовыражению. Под конец фестиваля организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.