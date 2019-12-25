В Ингушетии открыли парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Новый парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента открыли на площади Алания в административном центре Ингушетии Магасе. Строительство парка велось в рамках сразу трех программ, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Открытие современной парковой зоны в Магасе - еще один значительный шаг на пути создания в городе максимально комфортных условий для жизни жителей города. Уверен, что оформленный в национальном стиле парк станет излюбленным местом отдыха горожан и гостей нашей столицы", - передает пресс-служба слова мэра города Руслана Арсамакова.

Парк выполнен в виде узоров древнеингушского орнамента с использованием символики солнечного диска, олицетворяющей три ценности: веру, знания и добродетель.

"Круговой узор дизайна парка символизирует также три положения солнца, на восходе, в зените и на закате, и три лика времени, прошлое, настоящее, будущее, как символ вечного движения и бесконечного развития Магаса. В рамках проектов, помимо прочего, были установлены скамейки с подогревом, спортивная и детская игровая площадки, бесплатный Wi-Fi и круглосуточное видеонаблюдение", - уточняет пресс-служба.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город". В Магасе реализованы несколько проектов по созданию умного города, в том числе установлены полностью застекленные остановочные комплексы с Wi-Fi, подогревом, электронной библиотекой, а также мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, строятся современные детские и спортивные площадки. Власти также разрабатывают проект создания ботанического сада и парка аттракционов.