Опрос: более половины россиян не успеют отгулять весь отпуск до конца года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Израсходовать свой оплачиваемый отпуск не успеют 58% россиян в этом году. ОБ этом говорится в исследовании Superjob, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"58% работающих россиян не успеют израсходовать оплачиваемый отпуск в полном объеме, в среднем у них остается 17 неотгуленных дней", - говорится в сообщении.

По данным исследования, всего лишь 30% опрошенных к концу года используют все дни положенного отпуска. Отмечается, что у мужчин в среднем накопилось на два неиспользованных дня отпуска больше, чем у женщин.

Почти 40% работодателей не предпринимают никаких мер по ликвидации дней неиспользованных отпусков сотрудников, всего лишь 28% представителей кадровых служб стараются влиять на этот процесс: напоминают сотрудникам об оставшихся днях отпуска, выплачивают компенсацию за неотгуленные дни.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года количество дней неиспользованного оплачиваемого отпуска у россиян увеличилось в среднем на два дня.

В опросе исследовательского центра Superjob приняли участие 3 тыс. работающих россиян и 500 представителей компаний из всех округов России.