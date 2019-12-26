Степашин сообщил, что паломнические туры в Сирию могут запустить с весны 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Императорское православное палестинское общество (ИППО) с весны 2020 года планирует организовать паломнические туры по христианским святыням на территории Сирии. Об этом рассказал председатель ИППО Сергей Степашин в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

По его словам, сейчас организация пытается восстановить паломнические маршруты на территории Сирийской Арабской Республики. В частности, в эти туры планируется включить посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. По мнению Степашина, на территории столицы и окрестностей Сирии сегодня безопасно.

"Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время - не так жарко, уже градусов 27-28", - сообщил он, отвечая на вопрос издания о том, когда состоится первый паломнический тур. По словам Степашина, запись желающих для участия в туре будет организована через паломнический центр "Святая земля".

Императорское православное палестинское общество (ИППО) - старейшая в России научная и гуманитарная организация. Создана указом императора Александра III в 1882 году. Среди задач ИППО - содействие православному паломничеству на Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока. С 2007 года организацию возглавляет Сергей Степашин.