{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Степашин сообщил, что паломнические туры в Сирию могут запустить с весны 2020 года

По его словам, запись желающих будет организована через паломнический центр "Святая земля"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Императорское православное палестинское общество (ИППО) с весны 2020 года планирует организовать паломнические туры по христианским святыням на территории Сирии. Об этом рассказал председатель ИППО Сергей Степашин в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

По его словам, сейчас организация пытается восстановить паломнические маршруты на территории Сирийской Арабской Республики. В частности, в эти туры планируется включить посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. По мнению Степашина, на территории столицы и окрестностей Сирии сегодня безопасно.

"Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время - не так жарко, уже градусов 27-28", - сообщил он, отвечая на вопрос издания о том, когда состоится первый паломнический тур. По словам Степашина, запись желающих для участия в туре будет организована через паломнический центр "Святая земля".

Императорское православное палестинское общество (ИППО) - старейшая в России научная и гуманитарная организация. Создана указом императора Александра III в 1882 году. Среди задач ИППО - содействие православному паломничеству на Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока. С 2007 года организацию возглавляет Сергей Степашин.

Теги
ПалестинаСирияРоссияСтепашин, Сергей Вадимович
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
В Болгарии прошел благотворительный рождественский концерт в поддержку больных детей
Только за первый час представления поступило более 200 тыс. благотворительных СМС-сообщений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС