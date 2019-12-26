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Роспотребнадзор с 26 декабря запускает горячую линию по услугам такси и каршеринга

Консультации по защите прав потребителей будут осуществляться до 15 января

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 26 декабря по 15 января будет проводить консультации по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршерингом, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 26 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах: каршерингу", - говорится в сообщении.

Обращения будут принимать по телефонам и адресам консультационных центров, указанным на сайтах управлений Роспотребнадзора.

Отмечается, что в ноябре 2019 года специалисты ведомства провели более 2 тыс. консультаций для жителей России по вопросам пользования такси и каршерингом. В основном россияне интересовались деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностями перевозчиков.

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Россия
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