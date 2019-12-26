Найденные у писателя Конторовича предметы, похожие на гранаты, оказались пиротехникой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предметы, конструктивно схожие с гранатами, обнаруженные у писателя Александра Конторовича в Москве, оказались пиротехническими изделиями. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во вторник в квартире Конторовича на Мосфильмовской улице правоохранители нашли восемь предметов, внешне схожих с гранатами Ф-1. Они были направлены на экспертизу, согласно которой изъятые предметы являются пиротехническими изделиями", - сказал собеседник агентства.

Александр Конторович - писатель-фантаст. Он автор произведений "Черные бушлаты. Диверсант из будущего", "Черная пехота. Штрафник из будущего" и многих других.