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Найденные у писателя Конторовича предметы, похожие на гранаты, оказались пиротехникой

По данным источника в правоохранительных органах, эти предметы нашли в квартире писателя 25 декабря и направили на экспертизу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предметы, конструктивно схожие с гранатами, обнаруженные у писателя Александра Конторовича в Москве, оказались пиротехническими изделиями. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во вторник в квартире Конторовича на Мосфильмовской улице правоохранители нашли восемь предметов, внешне схожих с гранатами Ф-1. Они были направлены на экспертизу, согласно которой изъятые предметы являются пиротехническими изделиями", - сказал собеседник агентства.

Александр Конторович - писатель-фантаст. Он автор произведений "Черные бушлаты. Диверсант из будущего", "Черная пехота. Штрафник из будущего" и многих других.

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