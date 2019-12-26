{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Развитие наставничества будет одной из ключевых тем форума "Россия - страна возможностей"

Форум пройдет в апреле

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тема развития наставничества станет одной из главных на форуме "Россия - страна возможностей", который пройдет весной 2020 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Одной из ключевых тем форума "Россия - страна возможностей" станет наставничество. Основными участниками мероприятия будут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья - все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что форум пройдет "в середине апреля". Организаторы напомнили, что отбор вопросов, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, проводился во время Международного форума добровольцев, состоявшегося в начале декабря в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Искусственная елка и оливье. Rambler рассказал, как россияне встретят Новый год
Больше половины опрошенных планируют встретить праздник дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС