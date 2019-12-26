Развитие наставничества будет одной из ключевых тем форума "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тема развития наставничества станет одной из главных на форуме "Россия - страна возможностей", который пройдет весной 2020 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Одной из ключевых тем форума "Россия - страна возможностей" станет наставничество. Основными участниками мероприятия будут управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья - все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что форум пройдет "в середине апреля". Организаторы напомнили, что отбор вопросов, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, проводился во время Международного форума добровольцев, состоявшегося в начале декабря в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.