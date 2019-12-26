В Симферополе открыли экспозицию в честь прибытия поездов из Санкт-Петербурга и Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. В музее станции Симферополь открыли экспозицию в честь прибытия в Крым двух поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщил смотритель музея Олег Носов, экспозиция насчитывает более 2 тыс. экспонатов, в число которых вошли рундук машиниста, лопата для угля, на которой можно жарить картошку, а также каретные чемоданы.
"К прибытию первых поездов, которые прибыли на нашу станцию из Санкт-Петербурга и Москвы, наш музей представил более 2 тыс. различных экспонатов. Среди них - дорожный ящик-рундук машиниста паровоза, специальная лопата-совок для подбрасывания угля в топку, фотографии и документы", - отметил Носов.
Дорожный рундук машиниста - это ящик, где хранились личные вещи, мыло, полотенце, документы. Он сделан из стали, чтобы случайная искра из топки не сожгла содержимое. В просторечии его называли шарманкой из-за схожести с этим музыкальным инструментом.
В экспозиции представлена и совковая лопата, только совок в ней был специальным, длиной более 1 м для удобства забрасывания угля. Смотритель говорит, что поездные бригады частенько использовали его после промывки для жарки картошки прямо в угольной топке.
Кроме этих артефактов, есть железнодорожные телефонные и телеграфные, а также кассовые аппараты, начиная с 1930-х годов, фонари, предметы форменной одежды и инвентарь.
Первый поезд - 145 лет назад
Железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом было установлено в октябре 1874 года. 145 лет назад, в октябре на железнодорожную станцию Симферополь из Мелитополя прибыл первый поезд. 5 января 1875 года первый поезд принял Севастополь.
Он был небольшим, всего несколько вагонов, - именно столько мог протянуть за собой небольшой паровоз. Запас угля должен был быть внушительным. Топка паровоза съедала, к примеру, за рейс от Симферополя до Джанкоя и обратно (примерно 90 км) порядка 30 тонн угля. Паровозы, как рассказывает Носов, ходили в Крыму вплоть до середины 1960-х годов, пока их массово не сменили тепловозы и электровозы.
Музей расположен за железнодорожным вокзалом, к нему ведет стальной пешеходный мост. Он так и называется - Музей на мосту - и является единственным в своем роде в Крыму.
Носов - потомственный железнодорожник, 18 лет отработал машинистом сначала на тепловозе, затем на электровозе. Водил пассажирские составы из Симферополя до Джанкоя, украинских Новоалексеевки, Мелитополя и Днепропетровска (ныне Днепр). Говорит, что по установившейся с 1970 года традиции, на должность смотрителя музея после выхода на пенсию назначается самый заслуженный машинист. Для этого он должен не только досконально знать свою профессию, но и историю родного предприятия, вокзала, города, республики.
Сам Носов бережно хранит доставшиеся ему по наследству карманные часы машиниста, которые выпускались специально для железнодорожников с выгравированным на оборотной стороне изображением паровоза и выдавались только старшим в паровозных бригадах, которые состояли из машиниста, его помощника и кочегара.
Ливадийский дворец
Здание вокзала немного напоминает Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российских императоров в Крыму. Венчающая арку главного вокзального комплекса 42-метровая башня с часами выполняет не только функцию часовой, но еще и водонапорной. В основании пробурена скважина, которая снабжает все подразделения вокзального комплекса. Часы установлены на 17-метровой высоте и показывают время на всех четырех своих циферблатах, которые украшены изображениями знаков зодиака.
Здание вокзала в Симферополе было построено в 1874 году, но взорвано нацистами в апреле 1944 года и отстроено в 1951 году по проекту архитектора Алексея Душкина, который спроектировал ряд станций метро в Москве, в частности, станцию "Маяковская", а также здания вокзалов в Евпатории, Днепре и Сочи.
"До войны и еще некоторое время после нее железнодорожный вокзал в Симферополе называли деревянным - по обилию множества лавок, чебуречных, рюмочных, которые собирались из досок и буквально облепляли как само здание, выстроенное, кстати, из камня, так и прилегающую площадь. После строительства красавца-вокзала, само собой, приходит на ум его сравнение с лебедушкой", - отметил смотритель музея.
Герои Советского Союза
Гордятся железнодорожники Симферополя и славными страницами Великой Отечественной войны. В локомотивном депо и мастерских действовали группы подпольщиков, многие из них были расстреляны оккупантами. До войны в депо работали и проходили практику будущие летчики-асы, из них Амет-хан Султан стал дважды Героем Советского Союза, одной золотой звездой Героя Советского Союза были отмечены подвиги в небе Михаила Мальченко.
Носов рассказывает, что поисковики часто приносят в музей свои находки, связанные с железной дорогой. Среди них - колосники с паровозов, из которых складывали печи партизаны, пуговицы, осколки мин, снарядов и авиабомб, которые тысячами обрушивались на железнодорожные станции на подступах к Севастополю. К 75-летию Победы экспозиция музея будет пополнена новыми находками.
Прощание со Славянкой
Руководство Крымской железной дороги приняло решение о том, что встречать поезда на станции Симферополь будут неофициальным гимном города "Мой Симферополь - ворота Крыма" композитора Леонида Хейфеца-Поляковского.
Провожать же поезда будут маршем "Прощание славянки", написанным в 1912 году Василием Агапкиным, и этот выбор не случаен. Как рассказал Носов, штаб-трубач кавалерийского полка из Тамбова Агапкин приехал в Симферополь за советом к капельмейстеру 51-го Литовского полка Якову Богораду. Последний не только отшлифовал музыкальное произведение, сделал оркестровку, то есть разложил на партии для духового оркестра, но и придумал название.
И вот тут есть расхождения. Официальная версия гласит, что название было дано в память о событиях Балканской войны (1912-1914 годов), но местные краеведы с ней не совсем согласны. Они считают, что марш был назван в честь речки Славянки, которая протекает неподалеку от места, где располагался военный оркестр в Симферополе. То есть, уверены они, речь идем не о прощании женщины-славянки, а прощание со Славянкой, то есть с речкой в Симферополе.
В музее есть одна устоявшаяся традиция: после его посещения, исполняется марш Агапкина. Для этого раньше заводили патефон и ставили грампластинку. Сейчас используют компьютерные технологии. "Традицию мы храним свято. Приятно, что после пятилетнего перерыва на нашем вокзале мы вновь услышим старинный марш, как пожелание доброго и счастливого пути пассажирам", - отметил Носов.