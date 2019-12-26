В Симферополе открыли экспозицию в честь прибытия поездов из Санкт-Петербурга и Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. В музее станции Симферополь открыли экспозицию в честь прибытия в Крым двух поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщил смотритель музея Олег Носов, экспозиция насчитывает более 2 тыс. экспонатов, в число которых вошли рундук машиниста, лопата для угля, на которой можно жарить картошку, а также каретные чемоданы.

"К прибытию первых поездов, которые прибыли на нашу станцию из Санкт-Петербурга и Москвы, наш музей представил более 2 тыс. различных экспонатов. Среди них - дорожный ящик-рундук машиниста паровоза, специальная лопата-совок для подбрасывания угля в топку, фотографии и документы", - отметил Носов. Дорожный рундук машиниста - это ящик, где хранились личные вещи, мыло, полотенце, документы. Он сделан из стали, чтобы случайная искра из топки не сожгла содержимое. В просторечии его называли шарманкой из-за схожести с этим музыкальным инструментом. В экспозиции представлена и совковая лопата, только совок в ней был специальным, длиной более 1 м для удобства забрасывания угля. Смотритель говорит, что поездные бригады частенько использовали его после промывки для жарки картошки прямо в угольной топке. Кроме этих артефактов, есть железнодорожные телефонные и телеграфные, а также кассовые аппараты, начиная с 1930-х годов, фонари, предметы форменной одежды и инвентарь.

Первый поезд - 145 лет назад Железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом было установлено в октябре 1874 года. 145 лет назад, в октябре на железнодорожную станцию Симферополь из Мелитополя прибыл первый поезд. 5 января 1875 года первый поезд принял Севастополь.

Описание Первый поезд, прибывший на станцию Симферополь в 1874 году © Сергей Павлив/ТАСС

Он был небольшим, всего несколько вагонов, - именно столько мог протянуть за собой небольшой паровоз. Запас угля должен был быть внушительным. Топка паровоза съедала, к примеру, за рейс от Симферополя до Джанкоя и обратно (примерно 90 км) порядка 30 тонн угля. Паровозы, как рассказывает Носов, ходили в Крыму вплоть до середины 1960-х годов, пока их массово не сменили тепловозы и электровозы.

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Музей расположен за железнодорожным вокзалом, к нему ведет стальной пешеходный мост. Он так и называется - Музей на мосту - и является единственным в своем роде в Крыму. Носов - потомственный железнодорожник, 18 лет отработал машинистом сначала на тепловозе, затем на электровозе. Водил пассажирские составы из Симферополя до Джанкоя, украинских Новоалексеевки, Мелитополя и Днепропетровска (ныне Днепр). Говорит, что по установившейся с 1970 года традиции, на должность смотрителя музея после выхода на пенсию назначается самый заслуженный машинист. Для этого он должен не только досконально знать свою профессию, но и историю родного предприятия, вокзала, города, республики. Сам Носов бережно хранит доставшиеся ему по наследству карманные часы машиниста, которые выпускались специально для железнодорожников с выгравированным на оборотной стороне изображением паровоза и выдавались только старшим в паровозных бригадах, которые состояли из машиниста, его помощника и кочегара. Ливадийский дворец Здание вокзала немного напоминает Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российских императоров в Крыму. Венчающая арку главного вокзального комплекса 42-метровая башня с часами выполняет не только функцию часовой, но еще и водонапорной. В основании пробурена скважина, которая снабжает все подразделения вокзального комплекса. Часы установлены на 17-метровой высоте и показывают время на всех четырех своих циферблатах, которые украшены изображениями знаков зодиака. Здание вокзала в Симферополе было построено в 1874 году, но взорвано нацистами в апреле 1944 года и отстроено в 1951 году по проекту архитектора Алексея Душкина, который спроектировал ряд станций метро в Москве, в частности, станцию "Маяковская", а также здания вокзалов в Евпатории, Днепре и Сочи. "До войны и еще некоторое время после нее железнодорожный вокзал в Симферополе называли деревянным - по обилию множества лавок, чебуречных, рюмочных, которые собирались из досок и буквально облепляли как само здание, выстроенное, кстати, из камня, так и прилегающую площадь. После строительства красавца-вокзала, само собой, приходит на ум его сравнение с лебедушкой", - отметил смотритель музея. Герои Советского Союза Гордятся железнодорожники Симферополя и славными страницами Великой Отечественной войны. В локомотивном депо и мастерских действовали группы подпольщиков, многие из них были расстреляны оккупантами. До войны в депо работали и проходили практику будущие летчики-асы, из них Амет-хан Султан стал дважды Героем Советского Союза, одной золотой звездой Героя Советского Союза были отмечены подвиги в небе Михаила Мальченко. Носов рассказывает, что поисковики часто приносят в музей свои находки, связанные с железной дорогой. Среди них - колосники с паровозов, из которых складывали печи партизаны, пуговицы, осколки мин, снарядов и авиабомб, которые тысячами обрушивались на железнодорожные станции на подступах к Севастополю. К 75-летию Победы экспозиция музея будет пополнена новыми находками.