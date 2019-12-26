Журналист ТАСС Николай Горбунов получил премию имени Пришвина за книгу о Шаляпине

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Поляков/. Журналист ТАСС Николай Горбунов удостоен диплома Литературной премии губернатора Московской области имени Михаила Пришвина за книгу "Федор Шаляпин в Южной Америке". Это произведение завершило восьмитомный цикл о певце. Церемония прошла в Королеве, награду Горбунову вручила заместитель министра культуры региона Инга Морковкина.

Последний том серии посвящен латиноамериканским гастролям Шаляпина. Книга основана на подтвержденных и перепроверенных фактах. "Теперь музыковеды, поклонники творчества нашего великого певца могут познакомиться со всеми этапами гастролей Шаляпина по миру", - констатировал автор.

Цикл работ, посвященных 16-летнему зарубежному периоду жизни Шаляпина, открывается книгой "Федор Шаляпин в Японии и Китае", вышедшей в 2002 году. За ней последовали "Федор Шаляпин: от Казани до Стокгольма", "Федор Шаляпин на Балканах. Триумф в Сербии и Хорватии", "Федор Шаляпин в Австралии и Новой Зеландии", "Марина - дочь Шаляпина" и другие работы.

Интересоваться Шаляпиным Николай Горбунов начал в 1986 году, когда в Хельсинки познакомился с пианистом и композитором Жоржем де Годзинским, полгода проработавшим у исполнителя концертмейстером. Музыкант подарил корреспонденту ТАСС копию неоконченной рукописи о своем путешествии с певцом на Дальний Восток в 1935-1936 годах. "Когда я погрузился в материал, то с изумлением обнаружил, что зарубежный период жизни Шаляпина практически не изучен, - отметил Горбунов. - Так возникло желание заполнить лакуны, так было положено начало этому большому циклу из восьми книг".

При этом, журналист уверен, что открыл еще не все неизвестные страницы шаляпинской жизни. "Кое-что осталось, - заверил он. - Надеюсь, об этом будет моя следующая книга".